Morning Glory : on vous met au défi de ne PAS vous énerver face à François de Rugy (nous, on n’a pas pu)

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 3 avril : Gérard Larcher n’est plus trop au courant de l’audience des chaînes, on vous met au défi de ne PAS vous énerver face à François de Rugy qui ne répond PAS DU TOUT à la question qu’on lui pose, Nicolas Dupont-Aignan participe à un date Tinder sur LCP et on ajoute une dernière petite info sur le clip de campagne de Florian Philippot.