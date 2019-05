Morning Glory : on n'avait jamais vu autant d'éléments de langage en même temps

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 21 mai : les éléments de langage battent leur plein dans les matinales pré-européennes, Nicolas Dupont-Aignan saura comment vous casser le moral si vous avez un peu trop confiance en vous, on s’inquiète pour notre ministre de l’Europe et notre ministre de l’Agriculture n’a pas réussi à se montrer très clair sur France Info.