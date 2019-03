Morning Glory : on n’est pas devins, mais on sent que la FI risque d’exploser

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 13 mars : on pressent une explosion de la France Insoumise dans les années à venir, Nicolas Dupont-Aignan sort un nouveau sketch, la secrétaire d’État à l’écologie Brune Poirson peut difficilement être plus floue dans ses réponses et le ministre de l’Agriculture a un peu de mal à dire tout haut ce qu’il prévoit de faire tout bas. Ce mercredi, deux salles, deux ambiances, deux figures pour un seul parti. Jean-Luc Mélenchon, chef de la France Insoumise et François Ruffin, star du même parti, étaient respectivement invités sur /////////. Et, on n’est pas Madame Irma, mais on pense que la FI va exploser d’ici deux ans et, mettons, une échéance électorale nationale. Sur /////, Brune Poirson, Secrétaire d’État à l’écologie a déployé des efforts considérables pour être… la moins claire possible. Enfin, le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume était sur Sud Radio. Il est venu parler des loups sur le territoire français et, comme il a un peu de mal à dire qu’il veut en zigouiller la moitié, il a trouvé un terme plus chic pour l’exprimer.