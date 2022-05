Morning Glory : on n'a jamais autant parlé de "désaccords" pour fêter un accord

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 5 mai : le retour de l’ORTF, l’accord très enthousiaste des socialistes et des communistes, la campagne des alliances, la fin des Républicains et un jeu de mot devenu un poil lassant.