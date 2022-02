Morning Glory : on n’a pas compris cette excuse des LR pour justifier le naufrage de Valérie Pécresse

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 14 février 2022 : les espoirs douchés des LR sur le meeting de Valérie Pécresse, le dégoulinage d’amour dans les JT, le changement de ton de Gérald Darmanin et un revenant.