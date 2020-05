Morning Glory : on n’aurait pas osé, François Bayrou l’a fait

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 25 mai : les ministres ont ENFIN retrouvé le chemin des studios, Valérie Pecresse a breveté une technique imparable pour s’imposer, il fallait oser dire ce que François Bayrou a osé dire, Jean-Baptiste Djebbari est toujours aussi gainé et Gérald Darmanin pourrait être le prochain Premier ministre.