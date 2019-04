Morning Glory : on ne dira rien sur l'herpès de Jordan Bardella

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 8 avril : on a essayé de comprendre Olivier Faure, avec des « si » on mettrait Paris en bouteille et le Pape sur LCI, on ne dira rien sur l’herpès labial de Jordan Bardella, c’est pas notre genre, Nicolas Dupont-Aignan est fier de nous dire qu’il connaît des êtres humains, et c’est une bonne chose, on salue l’efficacité de Jean Lassalle pour bien flinguer son temps de paroles et enfin, on salue le talent d’Yves Thréard pour comprendre celui que personne d’autre ne comprend : François Patriat.