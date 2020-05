Morning Glory : on ne savait pas qu'on pouvait faire "trois" avec ce doigt là

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 21 mai : après 66 jours de duplex, UNE ministre s’est déplacée en plateau ce jeudi, le patron des UDI Jean-Christophe Lagarde a planté Bourdin, on rit avec LCI et Gilles Le Gendre, après le Canal Saint-Martin, c’est au tour des Invalides d’être pris d’assaut par des centaines, que dis-je des milliers de Parisiens !