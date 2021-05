Morning Glory : on pense que la France Insoumise a besoin d’argent

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 18 mai : les éléments de langage du RN pour se défendre face aux accusations de détournements de fonds ; Jordan Bardella dit souvent n’importe quoi, souvent ça passe, mais pas cette fois ; et on pense que la France Insoumise a besoin d’argent.