Morning Glory : on pense que Marine Le Pen s’est mise au yoga

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 14 avril : Emmanuel Macron écoute, mais pas tout le monde, Marine Le Pen fait du yoga, le précédent dit « du Premier ministre » de Marine Le Pen, la débandade de l’homme du Z et une petite piqûre de rappel utile pour les électeurs de la France insoumise tentée par Marine Le Pen.