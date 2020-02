Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 4 février : les députés LREM galèrent toujours à justifier leur refus de prolonger le congé de deuil parental, on pense que Philippe Candeloro a une petite idée derrière la tête pour être partout dans les médias depuis 24h et le FN a encore fait des prouesses sur CNEWS.

