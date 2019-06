Morning Glory : on pense que Robert Bourgy a une dent contre nous...

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 juin : Valérie Pécresse nous a offert la plus belle sortie de champs de l’histoire, après nous avoir baladés pendant une bonne année, mais heureusement tant que la droite est unie, elle est sauve. Hier, Brune Poirson vantait son rôle de maman pour prouver qu’elle est… écolo, et on s’est rendu compte que l’argument est souvent utilisé et les misères de la droite offrent une super opportunité à … Robert Bourgy, vous savez, l’homme derrière les costumes de François Fillon.