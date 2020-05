En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 14 mai : les ministres n’ont toujours pas accepté de revenir sur les plateaux des matinales, mais Marine Le Pen, elle, s’est déconfinée, Jean-Baptiste Djebbari était super gainé ce matin à l’aéroport de Roissy et les chaînes d’infos sont devenues des grosses balances.