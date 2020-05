Morning Glory : on sait comment Emmanuel Macron a eu le numéro de Bigard

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 27 mai : on voit que les ministres ont du mal à se défaire de leurs petits travers maintenant qu’ils sont revenus en plateau, tout le monde est sur le pont pour soutenir la re-candidat à la mairie de Paris Agnès Buzyn, le nouveau conseiller spécial d’Emmanuel Macron était sur BFMTV ce matin, ça se bastonne à la France Insoumise et on sait comment Emmanuel Macron a eu le numéro de Bigard.