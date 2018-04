Tous les jours, Laurent Macabiès et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 10 avril : le jeu de mot pourri du jour est signé Richard Ferrand, les LREM ne sont pas du tout du genre à accuser "ceux d’avant", Gérard Collomb fait l’éloge la plus énorme qui soit sur Emmanuel Macron et on a enfin découvert pourquoi Marine Le Pen persiste en politique.