Morning glory : on s’éclate plus sur la matinale de CNEWS qu'à Coachella

Tous les jours, Clémence Abafour et Agathe Gros regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 6 octobre : grosse ambiance sur la matinale de CNEWS et le sénateur qu’on ne comprend jamais.