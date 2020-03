Morning Glory : on sent que le Coronavirus leur sert un peu d'excuse...

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 18 mars, jour 2 du confinement : on admire la déco chez Gérald Darmanin, on sent bien que le Coronavirus sert d’excuse à certains au gouvernement pour esquiver la question « Agnès Buzyn », sur CNEWS Eric Zemmour a toujours le même virus, les policiers se confondent avec les journalistes et une pensée particulière pour les présentateurs de la météo en cette période de confinement.