Morning Glory : on s’inquiète ou on s’inquiète pas pour Les Républicains ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 12 avril : deux jours après le premier tour, les En Marche ont dégainé leurs éléments de langage pour le second tour, Valérie Pécresse n’a jamais vu plus juste, une Marine Le Pen « de gauche » sur France Inter et l’argument imparable de Jordan Bardella.