Morning Glory : on est en train de perdre Marlène Schiappa

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 1er avril : des blagues politiques en veux-tu en voilà, on se demande si Marlène Schiappa ne commence pas à perdre la boule, on compte le nombre de « proches » d’Emmanuel Macron qui ont mis les voiles depuis le début du quinquennat, on retrouve Jacqueline À-peu-près-Gourault sur LCP et on fait notre visite hebdomadaire à la maison de retraite pour voir Papy Facho.