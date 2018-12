Morning Glory : opération Mea Culpa pour tout le gouvernement

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce décembre : presque tous les ministres étaient sur le pont pour éviter le naufrage de leur propre navire après la 4ème journée de mobilisation des gilets jaunes, Bruno Le Maire et Brune Poirson nous ont offert LA blague du siècle sur les banques et il y a ceux qui vont sur le terrain pour rencontrer les gilets jaunes… et il y a Mounir Mahjoubi.