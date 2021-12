Morning Glory : où sont passés les ministres qui soutenaient Nicolas Hulot ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 29 novembre : les chaînes d’info en boucle sur le doigt d’honneur d’Éric Zemmour, Marine Le Pen face à son placard à archives, tous les membres du gouvernement avaient piscine le soir de la diffusion d’Envoyé Spécial sur l’affaire Nicolas Hulot et le grand rendez-vous d’Europe 1 n’a jamais aussi bien porté son nom.