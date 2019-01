Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 23 janvier : ne dites plus « s’est fait crever un œil dans une manif », le débat Schiappa/Hanouna, l’erreur d’Elizabeth Martichoux, oubliez Booba et Kaaris, on a trouvé Dupont-Aignan et les fake news sur l’Alsace-Lorraine.