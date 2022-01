Morning Glory : oubliez "Jacques a dit", les ministres jouent à "Jean a dit"

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 11 janvier : un petit nouveau vient s’ajouter à la déjà très longue liste des candidats à l’élection présidentielle, les ministres jouent à « Jean a dit », le programme soufflé à l’air d’Éric Zemmour sur l’éducation, la caricature de Pascal Praud a pris les commandes de CNEWS et la nouvelle polémique de ce début d’année.