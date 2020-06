En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 1er juin 2020 : beaucoup d’élus Rassemblement national pour parler de la situation aux Etats-Unis, le monde entier tourne autour de Segolène Royal et la mémé de BFMTV n’a pas pris de week-end.