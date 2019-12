Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 19 décembre : les RN ont une assurance époustouflante, même quand on leur prouve qu’ils ont tort, Gérard Larcher devient Youtubeur, Gilbert Collard est toujours dans une délicate finesse, Morano est de retour et notre émissions préférée accueillait Jacqueline A peu près Gourault

