En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 21 septembre : stupéfaction absolue dans toutes les rédactions de France à l’annonce de la candidature de Xavier Bertrand en 2022, on pense que le temps va être long d’ici à la prochaine présidentielle justement et on s’amuse avec François Bayrou.