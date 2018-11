Morning Glory : la palme de la mauvaise foi revient à ….

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 14 novembre : de la politique-fiction qui fait un peu flipper, la technique de Wauquiez pour faire sa propre interview, la grosse récup’ politique du mouvement du 17 novembre, la palme de la mauvaise foi pour Ségolène Royal et le retour du seul candidat déjà déclaré pour la présidentielle de 2022, Jean Lassalle.