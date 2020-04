En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 29 avril : on a tiré deux conclusions après les déclarations d’Edouard Philippe à l’Assemblée nationale, les En Marche ont assuré le SAV de leur Premier ministre dans les médias, le Frexiteur Nicolas Dupont-Aignan est en colère et on change d’air avec Eric Zemmour.