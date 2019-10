Morning Glory - Pas de jambon, plus de petit blonds ? On a fact-checké l’interview de Nadine Morano à Valeurs Actuelles

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 25 octobre : dans Valeurs Actuelles, Nadine Morano revient sur le quartier de son enfance. Un quartier qui, à l’en croire, n’a plus rien à voir avec celui qu’elle a connu. Pour cause : que des femmes voilées dans les rues, plus de petits blonds dans les écoles et même plus une tranche de jambon dans tout le quartier. On a été vérifié.

En savoir plus sur Yann Barthes