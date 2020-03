En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 19 mars : l’Assemblée nationale est le seul endroit de France ou avec et sans pandémie, c’est pareil, toute la semaine on s’intéresse au fond des interviews politiques – littéralement, Christian Estrosi a le cœur sur la main, tellement qu’il a partagé ses microbes avec plein de monde.