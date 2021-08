Morning Glory - Pass sanitaire : ce qu'en disait le gouvernement AVANT

Cette saison encore, Laurent Macabiès et Clémence Abafour vont regarder tous les jours les matinales radios et télé. Au programme de cette rentrée : il y a tellement de candidats pour 2022 qu’il sera bientôt plus facile de compter ceux qui ne le sont pas, le Rassemblement national a trouvé LE mot de sa campagne, on salue la confiance en soi de Valérie Pécresse et l’été ne nous a pas fait oublier l’essentiel.