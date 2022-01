Morning Glory – Passion archives : ce que Marine Le Pen disait de Guillaume Peltier AVANT

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 10 janvier 2022 : le respect des gestes barrières selon le gouvernement, le faux suspens du week-end joué par Guillaume Peltier, la mémoire sélective de Marine Le Pen, l’humilité de Jean-Luc Mélenchon et l’axe de campagne assumé de la majorité.