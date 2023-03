Morning Glory : Patrick Balkany, nouveau consultant officiel spécial « prison » des chaînes d’info

Tous les jours, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 28 février : Patrick Balkany au secours de Pierre Palmade, un petit malin nommé Alexis Corbière, la visite événement (non) d’Éric Zemmour au Salon de l’Agriculture, un concours d’idiots et le retour de la neige.