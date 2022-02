Morning Glory – Peng Shuai : l’interview déconcertante de l’ambassadeur de Chine

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 3 février 2022 : l’interview la plus déconcertante de l’Histoire s’est passée sur France 2, le ministre de la Santé est « optimiste », Éric Zemmour essaie de convaincre sur le sujet des femmes et une nouvelle entrée dans notre Top 5 des questions les plus originales des journalistes.