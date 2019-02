Morning Glory : petit guide pour aider Macron à différencier les enfants des adultes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 5 février : le ministre des mots interdits supprime le mot « bavure » du dictionnaire et Emmanuel Macron taxe « d’enfants » des élus deux fois plus âgés que lui. Du coup, on fait une petite piqûre de rappel pour qu’il comprenne bien que des « enfants », ce ne sont ni des gilets jaunes, ni ceux qui demandent le RIC, ni les élus.