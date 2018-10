Morning Glory : Philippe de Villiers est de retour, en mode open bar du Moyen-Âge

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 12 octobre : Philippe de Villiers est de retour – et on est super content de retrouver ses références super moyen-âgeuses, après son gros coup de sang, Jean-Jacques Bourdin est de nouveau content de son plateau tout neuf, les LREM ont tellement bien rabâché leurs éléments de langages qu’ils ont saoulé tous les journalistes et Jean-Pierre Chevènement fait son come-back politique.