Morning Glory : Philippe Juvin, l’homme aux 1000 casquettes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 2 septembre : le gros raté d’Emmanuel Macron, la panique dans les yeux de la candidate EELV Sandrine Rousseau, Bernard Kouchner est de retour et il n’est pas content, les multiples casquettes de Philippe Juvin et la technique de Marlène Schiappa pour éviter de répondre aux questions des journalistes.