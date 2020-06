En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 3 juin : on pense que le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, a un peu perdu les pédales et les compliments de Pierre Moscovici à Emmanuel Macron ont finalement porté leurs fruits.