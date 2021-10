Morning Glory : pitié, dites à François Bayrou d’arrêter avec son amnésie sélective

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 30 septembre : le dîner de la majorité à l’Élysée, le RN a deux doigts d’ouvrir une association d’aide aux migrants, le mensonge de Michel Onfray, la prétention d’Emmanuel Macron, la mauvaise foi des Grandes Gueules et la branchitude de la classe politique.