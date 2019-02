Morning Glory: tout est plus beau avec le ministre des Bisounours

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 février : la ministre de la Santé n’a pas la santé, et c’est pas très rassurant, Emmanuel Macron est une « machine à solutions » dixit Marlène Schiappa, les députés LREM ont tous des éléments de langages, Mounir Mahjoubi est vraiment le ministre des Bisounours, Bruno Le Maire a de supers bonnes idées, vivement qu’il soit ministre, et on a adoré cet étudiant de Sciences Po qui a su faire monter la sauce face à François Hollande.