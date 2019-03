Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 11 mars : le grand débat se termine et ça ressemble à une mauvaise nouvelle, François Bayrou adore ce qu’il dit lui-même et Mounir Mahjoubi a peut-être grillé les étapes en se déclarant déjà candidat à la mairie de Paris.