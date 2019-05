Morning Glory : les politiques deviennent sincères, tout fout le camp

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 29 mai : les En marche ont trouvé un nouveau mot, qu’on ajoute direct à notre dictionnaire spécial marcheurs, l’échange hallucinant de Jean-Jacques Bourdin et Amélie de Montchalin, on a retrouvé François-Xavier Bellamy après sa claque aux européennes et on n’ose toujours pas regarder Laurent Wauquiez en face.