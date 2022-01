Morning Glory : pour boire dans le TGV, il faudra être (au moins) dans cet état

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour résument pour vous les matinales politiques. Au programme de ce mardi 4 janvier : terminées les pauses repas et boissons dans les TGV à moins d’avoir un besoin urgentissime et « physiologique », la technique d’Anne Hidalgo pour esquiver une question embarrassante et les notes des premiers débats de 2022.