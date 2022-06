Morning Glory : pour être écolo, il faut des enfants, sinon laissez tomber

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 2 juin : la meilleure question du jour a été posée à Olivier Véran, la bien bonne blague du Zemmouriste Guillaume Peltier, la seule raison valable d’être écolo et le retour de Xavier Bertrand.