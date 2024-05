Morning Glory : pour le 1er mai, les chaînes d’info ne se sont pas foulées

Au programme de ce Morning Glory du mercredi 1er mai : BFMTV et France Info n’ont pas été bien loin pour un duplex incontournable du 1er mai, Anne Hidalgo commence à être en roue libre sur les JO, Gabriel Attal fait tout "précieusement" et Télématin profite du 1er mai pour donner du temps de parole aux petits candidats.

