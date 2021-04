Morning Glory : pour Pâques, Xavier Bertrand se déguise en Nicolas Sarkozy

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 5 avril : il n’a jamais été aussi facile de faire flipper les ministres, Xavier Bertrand chausse ses gros sabots et les Français continuent d’avoir bon dos pour le meilleur comme pour le pire.