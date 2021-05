Morning Glory : pourquoi Anne Hidalgo se croit-elle si intéressante ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 24 mai : on a adoré regarder les journalistes de LCI expliquer très sérieusement les règles du jeu des Youtubeurs Mcfly et Carlito auquel a participé Emmanuel Macron, on retrouve avec bonheur l’ancienne ministre du Travail Muriel Pénicaud, des politiques qui se pensent plus intéressants qu’ils ne le sont, une réunion de famille sur CNEWS et ça sent la fin pour Nicolas Dupont-Aignan.