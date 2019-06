Morning Glory : pourquoi Marine Le Pen a-t-elle été si sympa avec Nicolas Sarkozy ?

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 21 juin : au début, on a cru que Marine Le Pen était malade, puis on a compris qu’il y a des sujets un peu sensibles qu’elle préfère éviter, on sent que la bataille pour les municipales va causer pas mal de soucis chez la majorité, on se demande si //// n’en fait pas un peu trop et on salue la politesse de Guillaume Durand.