Morning Glory : pourquoi mentir quand on sait que ça va se voir ?

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 28 avril : on se demande pourquoi les Insoumis mentent en pensant que ça va passer, alors qu’on sait que ça ne peut pas passer, on change d’air avec SudRadio qui sent bon les réactionnaires, le chat de Marine Le Pen a un nom de société et on apprend à bien se servir d’un masque lavable.