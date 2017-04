Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Au programme aujourd’hui : Asselineau (à prononcer Assélineau) qui se vante de sa popularité (un poil exagérée ?) et se fait enfumer par Jean-Jacques Bourdin, un Macron toujours aussi loquace, et une Nathalie Artaud qui ne laisse personne en placer une.